Путь предателя и уголовника: как Власов XVI века выбрал свободу беспредела

Любовь к книгам проявлялась и так. 9 августа 1582 года Курбский потребовал к себе в имение Миляновичи своего слугу Вороновецкого. Они о чем-то говорили в замке, и в тот же день Вороновецкий поехал к себе домой. Но не успел даже выехать из Миляновичей, как его нагнал и застрелил из ружья слуга Курбского Постник Туровецкий. После этого Курбский заточил жену Вороновецкого Настасью и отобрал принадлежавшее ей имущество. Далее она смогла подать жалобу в суд.