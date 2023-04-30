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Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал попытку Меркель оправдаться за столкновение РФ и Украины

Политика
Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал попытку Меркель оправдаться за столкновение РФ и Украины

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк потребовал от экс-канцлера Германии Ангелы Меркель перестать оправдываться за столкновение Киева и Москвы.

Накануне Меркель дала интервью немецкому изданию Die Zeit. Политик заявила, что пыталась всеми средствами предотвратить кризисную ситуацию между Россией и Украиной. В свою очередь, Подоляк заявил, что Меркель необходимо перестать искать оправдания.

«Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», — цитирует слова Подоляка радио Sputnik.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не сможет стать частью НАТО, пока конфликт с Россией не будет полностью урегулирован. Однако глава государства выразил надежду, что на саммите Альянса 11-12 июля будет определена дорожная карта присоединения Киева.
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