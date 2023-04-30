Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал попытку Меркель оправдаться за столкновение РФ и Украины

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не сможет стать частью НАТО, пока конфликт с Россией не будет полностью урегулирован. Однако глава государства выразил надежду, что на саммите Альянса 11-12 июля будет определена дорожная карта присоединения Киева.