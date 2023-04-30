Культовому датскому режиссеру Ларсу фон Триеру сегодня исполняется 67 лет

Шестьдесят семь лет сегодня исполняется датскому режиссеру, сценаристу и актеру Ларсу фон Триеру. Известный кинематографист родился 30 апреля 1956 года в Копенгагене.
С самого детства Ларс был втянут в интригу, устроенную его матерью Ингер Триер. Правда узнал он об этом уже в зрелом возрасте. Дело в том, что человек, которым еще юный будущий режиссер считал своим отцом, Ульф Триер оказался не его биологическим отцом.
Незадолго до своей смерти мать призналась ему, что его настоящим родителем является некий датчанин, который когда-то был ее работодателем и принадлежал к знаменитой династии музыкантов. По ее словам, она хотела, чтобы у ее ребенка были «творческие гена», какими не обладал Ульф, будучи человеком, лишенным всяческих амбиций и целей в жизни.
К слову, будучи уже взрослым, Ларс трижды пытался тщетно наладить контакты с его уже 90-летним биологическим отцом.
Что же касается тех самых «творческих генов», в этом мать будущего режиссера не прогадала. Еще в юношестве Ларс тяготел к технической стороне создания фильмов. Проявилось это, когда он в 12 лет снялся в фильме «Тайное лето» Томаса Виндинга.
И в производственном процессе он все же поучаствовал, когда вернулся на студию спустя год после окончания съемок. Ему разрешили ставить свет и заниматься прочей мелкой работой. Воодушевленный этим, в 17 лет Ларс пробует поступить в Копенгагенскую школу киноискусств, но получает отказ. Однако ему удалось с помощью дяди устроиться редактором в Датский кинофонд. Там он и создаст свои первые пробные фильмы, короткометражные ленты «Садовник, выращивающий орхидеи» и «Блаженная Менте».
Показ этих работ на приемном экзамене все-таки помог будущему мастеру поступить в Киношколу. Кстати, именно в этот период он начинает добавлять к своей фамилии приставку «фон» — псевдоним, пришедший к нему от живущего в Германии деда, который подписывался «Св. Триер», что было неверно интерпретировано окружающими, которые стали называть его «Господин фон Триер».
Крупный режиссерский дебют состоялся в 1984 году после выхода его фильма «Элемент преступления», в котором Ларс выступил в роли актера, сценария и оператора. Картина получила призы на кинофестивалях в Каннах, Чикаго и Мангейме.
Однако широкую известность ему принесли следующие работы, киноленты «Эпидемия» 1987 года и «Европа» 1991 года. Впоследствии оба фильма вместе с дебютом образовали трилогию, хоть и не имели общего сюжета и были сняты в разных стилях. А телесериал «Королевство», признанный европейским ответом «Твин Пиксу», сделал режиссера культовым во всем мире.
Другие его известные проекты: «Идиоты», музыкальная драма «Танцующая в темноте», в котором одну из главных ролей исполнила исландская певица Бьорк, «Догвилль» с Николь Кидман, и другие. В 2009 вышел лента «Антихрист» с Уиллем Дефо.
В общей сложности на счету Ларса фон Триера более ста наград. В том числе Оскар за фильм «Танцующая в темноте», AACTA Awards за «Меланхолию», а также «Золотой глобус», «Золотая пальмовая ветвь» и прочие. В 2022 году у режиссера диагностировали болезнь Паркинсона.