Культовому датскому режиссеру Ларсу фон Триеру сегодня исполняется 67 лет

И в производственном процессе он все же поучаствовал, когда вернулся на студию спустя год после окончания съемок. Ему разрешили ставить свет и заниматься прочей мелкой работой. Воодушевленный этим, в 17 лет Ларс пробует поступить в Копенгагенскую школу киноискусств, но получает отказ. Однако ему удалось с помощью дяди устроиться редактором в Датский кинофонд. Там он и создаст свои первые пробные фильмы, короткометражные ленты «Садовник, выращивающий орхидеи» и «Блаженная Менте».