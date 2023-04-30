Эндокринолог Павлова заявила о риске усиления процесса жирообразования при употреблении фруктов натощак

При этом эндокринолог подчеркнула, что есть фрукты нужно вместе с другими продуктами. Когда у человека в большом количестве в крови оказывается фруктоза, она резко повышает необходимость употребить что-то в пищу через короткий срок. В свою очередь, это чревато ожирением.