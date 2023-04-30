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Эндокринолог Павлова заявила о риске усиления процесса жирообразования при употреблении фруктов натощак

Общество
Эндокринолог Павлова заявила о риске усиления процесса жирообразования при употреблении фруктов натощак

Фрукты, считающиеся полезными продуктами, на самом деле следует употреблять в пищу только в первой половине дня. При этом не рекомендуется есть их натощак, заявила доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, в вечернее время у человека наблюдается наиболее высокий уровень активности инсулина. Если употребить сладкие фрукты именно тогда, то этот показатель еще больше повысится и усилит процесс образования жиров.

Натощак фрукты нельзя есть, так как это ведет к сильному подъему сахара в крови. Также это может спровоцировать высокий синтез инсулина.

При этом эндокринолог подчеркнула, что есть фрукты нужно вместе с другими продуктами. Когда у человека в большом количестве в крови оказывается фруктоза, она резко повышает необходимость употребить что-то в пищу через короткий срок. В свою очередь, это чревато ожирением.

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