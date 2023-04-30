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Ухаживающий за больной женой Олег Басилашвили практически перестал выходить из дома

Общество
Ухаживающий за больной женой Олег Басилашвили практически перестал выходить из дома

Легенда отечественного кино и театра, актер петербургского БДТ Олег Басилашвили ухаживает за своей слегшей по болезни супругой.

При этом артист заявил, что его жена Галина на данный момент очень плохо себя чувствует. И это его сильно беспокоит.

«Моя жена сейчас очень больна. Переживаю за нее. Не могу больше ни о чем думать», — поделился народный артист СССР своими переживаниями с обозревателями портала «Дни.ру».

Звезде Большого драматического театра имени Товстоногова уже 88 лет и возраст, конечно, берет свое. Неудивительно, что в таком возрасте он тоже жалуется на свое пошатнувшееся здоровье. К тому же известно, что Басилашвили сам переболел коронавирусом полтора года назад.
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