Ухаживающий за больной женой Олег Басилашвили практически перестал выходить из дома

Звезде Большого драматического театра имени Товстоногова уже 88 лет и возраст, конечно, берет свое. Неудивительно, что в таком возрасте он тоже жалуется на свое пошатнувшееся здоровье. К тому же известно, что Басилашвили сам переболел коронавирусом полтора года назад.