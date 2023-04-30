Военнослужащие России уничтожили за сутки 480 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили на Донецком направлении более 480 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе брифинга ведомства представили новые сведения о прохождении специальной военной операции. В МО отметили, что Вооруженные силы России ликвидировали 12 боевых бронированных машин, три десятка транспортных средств, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Сутками ранее потери украинской армии на Донецком направлении превысили 575 человек. Кроме того, ВСУ остались без двух танков, двух бронированных машин и другой техники.