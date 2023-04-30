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Военнослужащие России уничтожили за сутки 480 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Армия
Военнослужащие России уничтожили за сутки 480 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили на Донецком направлении более 480 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе брифинга ведомства представили новые сведения о прохождении специальной военной операции. В МО отметили, что Вооруженные силы России ликвидировали 12 боевых бронированных машин, три десятка транспортных средств, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Сутками ранее потери украинской армии на Донецком направлении превысили 575 человек. Кроме того, ВСУ остались без двух танков, двух бронированных машин и другой техники.
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