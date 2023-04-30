Российские войска уничтожили около 200 тонн украинских боеприпасов на железнодорожной станции в Краматорске

Вооруженные силы России произвели удар по украинскому железнодорожному составу специального назначения. Об это сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.
В результате атаки на вражеский эшелон на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики было уничтожено порядка 200 тонн боеприпасов украинской армии.
Ранее Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев сообщил о разгроме российскими военными командно-наблюдательного пункта противника и пункта управления беспилотниками.