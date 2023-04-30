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Недовольные захватом школы при дипмиссии РФ в Варшаве вышли к польскому посольству в Москве

Общество
Недовольные захватом школы при дипмиссии РФ в Варшаве вышли к польскому посольству в Москве

Участники акции протеста потребовали прекратить насилие в отношении детей в захваченной школе, сообщает РЕН ТВ.

Акция протеста проходила у здания посольства Польши в Москве 30 апреля. Сотни граждан выразили негодование из-за ситуации с захватом школы в Варшаве.

Участники мероприятия заявляли о недопустимости русофобии по отношению к детям, находящимся на территории Европы. Также присутствующие назвали Польшу деспотичным жандармом и требовали прекратить бить по ученикам.

Ранее посол РФ в Варшаве Василий Андреев сообщил, что сотрудники школы, подвергшейся захвату, вернутся к работе 10 мая. Отмечается, что дети будут обучаться в другом здании.
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