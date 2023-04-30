Военный эксперт Баранец заявил, что конфликт на Корейском полуострове может перерасти в новую мировую войну

Пхеньян подозревает Сеул и Вашингтон в подготовке военного вторжения в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Уточняется, что в этих условиях северокорейское руководство просто вынуждено наращивать меры, направленные на усиление военного сдерживания.
Корреспондент ФАН обратился к военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу, чтобы выяснить, насколько велика вероятность вооруженной агрессии на Корейском полуострове, чего так опасается Пхеньян.
«Действительно, эти страхи имеют под собой все основания, — заявил аналитик. — Думаю, нет смысла долго говорить о том, что отношения Сеула и Вашингтона с Пхеньяном крайне натянутые. Соединенные Штаты во времена Дональда Трампа публично обещали стереть Северную Корею с лица земли! Южная же Корея постоянно подыгрывает США просто потому, что прячется у них «под юбкой».
Военный обозреватель вспомнил, как Трамп пригнал к берегам Корейского полуострова три авианосца, которые были вынуждены «дать заднюю», когда им навстречу выдвинулись порядка 80 дизельных подводных лодок КНДР.
«Еще один враг Северной Кореи — Япония, которая провокационно реагирует на развертывание ракетно-ядерной программы Пхеньяна, — заявил собеседник ФАН. — Даже когда северокорейские ракеты падают в нейтральных водах, Токио все равно орет, нервничает, грозится и нагоняет страху!»
По словам Баранца, Корейский полуостров все ближе к тому, чтобы превратиться в одну из горячих точек на земном шаре.
«С одной лишь только существенной разницей: в конфликт вступают ядерные державы! — заявил аналитик. — А это уже вполне может закончиться новой мировой войной!»
Ранее ФАН писал, что КНДР провела испытания подводной системы стратегического ядерного оружия.