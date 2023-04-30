Военный эксперт Баранец заявил, что конфликт на Корейском полуострове может перерасти в новую мировую войну

Пхеньян подозревает Сеул и Вашингтон в подготовке военного вторжения в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Уточняется, что в этих условиях северокорейское руководство просто вынуждено наращивать меры, направленные на усиление военного сдерживания.