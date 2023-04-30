Финансист Маслов дал прогноз о дефиците топлива из-за решения ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

Аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов объяснил, чем чревато решение о снижении нефтедобычи некоторыми странами-участницами ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию. Эксперт заявил, что такой шаг может привести к нехватке топлива на глобальном рынке энергоносителей в 2024 году, передает РИА Новости.
«Если ОПЕК+ продолжит политику сокращения добычи, то в следующем году может образоваться некоторый временный дефицит предложения на рынке нефти», — подчеркнул аналитик.
В четверг, 27 апреля, российский вице-премьер Александр Новак дал прогноз на сокращение добычи нефти и газа в РФ до 515 млн тонн в 2023 году. Причем сейчас Россия не видит реальной нужды в дополнительном уменьшении добычи «черного золота» государствами ОПЕК+.
Несмотря на намеренное снижение показателей в российской отрасли добычи углеводородов, Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».