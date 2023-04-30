Финансист Маслов дал прогноз о дефиците топлива из-за решения ОПЕК+ по снижению нефтедобычи

Аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов объяснил, чем чревато решение о снижении нефтедобычи некоторыми странами-участницами ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию. Эксперт заявил, что такой шаг может привести к нехватке топлива на глобальном рынке энергоносителей в 2024 году, передает РИА Новости.