Подозреваемые в убийстве восьмимесячной дочери ростовчане расчленили труп и убрали останки в морозилку

Жители Ростова-на-Дону, которых подозревают в убийстве восьмимесячной дочери, расчленили труп и убрали останки в морозильную камеру холодильника. Об этом ФАН сообщил знакомый с ситуацией источник.
Семейная ссора обернулась трагедией в Ростове-на-Дону. Причиной смерти ребенка мог стать удар отца — мать прикрывалась младенцем во время драки с супругом. Пытаясь избавиться от тела после убийства, испуганные родители решили расчленить дочь, а останки убрать в морозилку.
Муж и жена стали фигурантами уголовного дела. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов нашли у них останки тела. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.