Подозреваемые в убийстве восьмимесячной дочери ростовчане расчленили труп и убрали останки в морозилку

Семейная ссора обернулась трагедией в Ростове-на-Дону. Причиной смерти ребенка мог стать удар отца — мать прикрывалась младенцем во время драки с супругом. Пытаясь избавиться от тела после убийства, испуганные родители решили расчленить дочь, а останки убрать в морозилку.