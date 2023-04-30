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Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен замминистра обороны по материально-техническому обеспечению

Армия
Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен замминистра обороны по материально-техническому обеспечению

Заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение (МТО), назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков. Об это сообщает Минобороны России.

Кузьменков окончил Вольское высшее военное училище тыла в 1992 году. С этого момента и по 2019 год он проходил военную службу на различных должностях в органах МТО Вооруженных сил РФ. С 2019 года Кузьменков занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск нацгвардии России.

«На должность заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков», — сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

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