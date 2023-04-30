«Гиена Европы»: социолог Грилль назвал Польшу главным помощником США против России в регионе

В МИД РФ также сообщили о готовящемся ответе России на вторжение и захват польскими властями школы при посольстве. В ведомстве назвали произошедшее наглым, выходящим за рамки цивилизованного межгосударственного общения шагом, который не останется без последствий для Варшавы.