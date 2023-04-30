«Гиена Европы»: социолог Грилль назвал Польшу главным помощником США против России в регионе

Польша — «гиена Европы», грубо попирающая международное право и дипломатическую этику в отношении России. Об этом заявил социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с ФАН.
Поддерживать дипломатические отношения с Польшей из-за ее «русофобской позиции» не имеет смысла. Об этом ранее объявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне захвата российской школы при посольстве в Варшаве.
«Польша не должна существовать для нас, пока там у власти русофобы, а Украина полна польских наемников», — отметил он.
Накануне, 29 апреля, польские власти вторглись на территорию школы при российском посольстве в Варшаве и вынудили сотрудников покинуть здание. Посол России в Польше Сергей Андреев охарактеризовал действия варшавской мэрии как противоправные и назвал их нарушением Венской конвенции.
«Школа при посольстве — это часть российской дипмиссии, а потому такое вторжение является незаконным. Учебное заведение продолжит работу в другом помещении, а Москва заявит протест Варшаве», — сказал дипломат.
В МИД РФ также сообщили о готовящемся ответе России на вторжение и захват польскими властями школы при посольстве. В ведомстве назвали произошедшее наглым, выходящим за рамки цивилизованного межгосударственного общения шагом, который не останется без последствий для Варшавы.
«"Гиена Европы" Польша грубо попирает международное право и дипломатическую этику в отношении России. Адекватности и порядочности от этой страны мы не ожидали, как только поляки посмели осквернять памятники нашим воинам. Да и ранее Варшава вела себя вызывающе и враждебно, часто выходя "за рамки протокола".
У этой наглости есть основа — ее поощряют США, ведь Польша — их главный союзник и помощник в регионе. Наша страна должна дать жесткий и адекватный ответ на эти безобразные выходки», — заявил Грилль.
Социолог также отметил, что в данный момент тысячи польских наемников воюют на Украине против российских сил и совершают многочисленные преступления над мирным населением. По словам эксперта, такое нельзя прощать и оставлять безнаказанным.
Ранее депутат Государственной думы РФ и доброволец СВО Виталий Милонов в беседе с ФАН указал на бесполезность отношений с Польшей в силу ее несуверенности. Народный избранник назвал Варшаву «цепной бешеной собакой спецслужб Запада».