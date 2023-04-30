Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Суземка Брянской области после обстрела ВСУ

Утром 30 апреля ВСУ нанесли удары по брянскому поселку Суземка из реактивной системы залпового огня. В результате атаки погибли четыре мирных жителя, еще два человека поступили с ранениями в больницу. В связи с этим в населенном пункте введен режим ЧС.