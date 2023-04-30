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Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Суземка Брянской области после обстрела ВСУ

Происшествия
Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Суземка Брянской области после обстрела ВСУ

Утром 30 апреля ВСУ нанесли удары по брянскому поселку Суземка из реактивной системы залпового огня. В результате атаки погибли четыре мирных жителя, еще два человека поступили с ранениями в больницу. В связи с этим в населенном пункте введен режим ЧС.

Как сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, в настоящий момент в поселке проводятся работы по устранению завалов разрушенного дома, по которому накануне попал один из украинских снарядов. Задействованы все экстренные службы. В местах, где территория расчищена, работает комиссия по оценке ущерба.

Следует отметить, что в Брянской области планируют выделить еще 500 миллионов рублей на строительство оборонительных сооружений в приграничных районах.
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