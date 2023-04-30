Мать убитой в Ростове-на-Дону восьмимесячной девочки могла прикрываться ей во время драки с мужем

Появились подробности гибели младенца. По предварительной информации, муж и жена выясняли отношения в драке. В какой-то момент ростовчанка стала прикрываться от ударов супруга дочерью. Один из них пришелся по ребенку. Его хватило, чтобы девочка умерла на месте.