Абакаров: около 40 граждан России эвакуировали в Саудовскую Аравию из Судана

Джидда, 30 апреля. Около 40 граждан России эвакуировали из Судана в Саудовскую Аравию, заявил генконсул РФ в королевстве Юсуп Абакаров агентству Sputnik.
Дипломат сообщил, что несколько групп самостоятельно прорвались из Хартума и других городов североафриканской республики в Порт-Судан. Далее их переправили в Джидду на кораблях.
«В общей сложности удалось вывезти до 40 россиян, включая несколько семей, сотрудников одной из российских компаний и сотрудников Организации Объединенных Наций», — сообщил он.
Абакаров добавил, что всем этим людям бесплатно предоставили саудовскую визу, двухдневное проживание в гостинице и питание.
К настоящему моменту эвакуацию своих граждан или сотрудников посольств из Судана произвели более 25 стран, первой из которых стала Саудовская Аравия. Причиной тому послужили столкновения между республиканской армией и Силами быстрого реагирования.
Накануне поступила информация, что стороны конфликта выбрали представителей для переговоров, которые могут пройти в городе Джуба.