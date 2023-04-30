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Непомнящий и Лижэнь второй раз сыграли вничью в сессии тай-брейка за титул чемпиона мира по шахматам

Спорт
Непомнящий и Лижэнь второй раз сыграли вничью в сессии тай-брейка за титул чемпиона мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский претендент на чемпионский титул Дин Лижэнь закончили вничью вторую партию шахматного тай-брейка. Россиянин ходил первым, играя белыми. После окончания партии на 48 ходу счет этой серии стал 1-1.

У шахматистов не получилось выявить чемпиона в результате 14 партий с классическим контролем времени. На этом этапе соревнований они разошлись поровну — 7-7. Тай-брейк состоит еще из четырех партий, но они играются в рапиде. В случае очередной ничьей спортсмены проведут еще две блиц-игры. Если победитель опять не определится, шахматисты будут играть до первой победы.

Общий призовой фонд турнира составляет 2 миллиона евро. Чемпион получит 1,1 млн евро, серебряный призер — 900 тысяч.

Параллельно первенству мирового уровня в разных российских регионах проходят локальные состязания по шахматам. Так, в столице в рамках проекта «Московское долголетие» подвели результаты шахматного турнира, пишет «Вечерняя Москва».
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