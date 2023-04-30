Непомнящий и Лижэнь второй раз сыграли вничью в сессии тай-брейка за титул чемпиона мира по шахматам

У шахматистов не получилось выявить чемпиона в результате 14 партий с классическим контролем времени. На этом этапе соревнований они разошлись поровну — 7-7. Тай-брейк состоит еще из четырех партий, но они играются в рапиде. В случае очередной ничьей спортсмены проведут еще две блиц-игры. Если победитель опять не определится, шахматисты будут играть до первой победы.