Скандальный американский актер Фрэнк Аграма скончался в возрасте 93 лет

Американский актер и режиссер египетского происхождения Фрэнк Аграма ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Variety.
Кинематографист известен как основатель компании Harmony Gold USA Inc в 1983 году. Аграма снял несколько бюджетных фильмов, среди которых «Восстание мумии» и «Друг крестного отца». Также он принимал участие в создании серии японо-американских кинолент «Роботех» и сериала «Вокруг света за 80 дней».
Аграма был скандально известен уклонениями от налогов. В 2016 году актера, за финансовые махинации с офшорами, приговорили к трем годам колонии и штрафу в 10 миллионов евро. Однако тюрьмы Аграма избежал из-за амнистии.
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