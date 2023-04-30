Скандальный американский актер Фрэнк Аграма скончался в возрасте 93 лет

Кинематографист известен как основатель компании Harmony Gold USA Inc в 1983 году. Аграма снял несколько бюджетных фильмов, среди которых «Восстание мумии» и «Друг крестного отца». Также он принимал участие в создании серии японо-американских кинолент «Роботех» и сериала «Вокруг света за 80 дней».