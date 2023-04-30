Частный самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку в двух километрах от аэропорта в Новосибирске

Легкомоторный самолет Cessna 172, выполняющий частный полет, приземлился в лесополосе недалеко от аэродрома в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщает официальный представитель местной транспортной прокуратуры Евгения Чиханчина.
В результате жесткой посадки воздушное судно повредило планер, кабину и шасси. На борту находился один пилот, он не пострадал. В настоящий момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Транспортная прокуратура выехала на место и начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Ранее в Якутии при посадке самолет L-410 повредил стойку шасси. В момент ЧП на борту находились пять членов экипажа, никто из них не пострадал.