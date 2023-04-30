Частный самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку в двух километрах от аэропорта в Новосибирске

В результате жесткой посадки воздушное судно повредило планер, кабину и шасси. На борту находился один пилот, он не пострадал. В настоящий момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Транспортная прокуратура выехала на место и начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.