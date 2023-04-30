Украина заключила три соглашения с турецкой авиастроительной компанией Baykar

В личном Telegram-канале глава ведомства рассказал об итогах посещения международной выставки авиационной техники Teknofest 2023 в Турции. Камышин отметил, что в рамках мероприятия совершил много встреч по поиску поставщика для усиления оборонно-промышленного комплекса Украины. Так, представители страны заключили соглашения с Baykar.