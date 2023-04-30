Российские суды за год арестовали у обвиняемых счета и наличные на более чем 644 млрд рублей

За 2022 год российские суды наложили санкции на счета обвиняемых почти на 640 млрд рублей и на наличные средства в размере 4 млрд. Также в процессе расследования дел органы арестовали четыре тысячи единиц недвижимости и земельных участков, 12,6 тысячи автомобилей и 4,8 тысячи технических устройств.