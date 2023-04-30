Российские суды за год арестовали у обвиняемых счета и наличные на более чем 644 млрд рублей

В процессе расследования преступлений за прошедший год были арестованы рублевые счета почти на 640 млрд и наличные в размере 4 млрд, сообщает Судебный департамент при Верховном суде РФ.
Ограничительные меры могут наложить еще на стадии раскрытия преступления для дальнейшего возмещения ущерба или выплаты штрафа за правонарушение. Также под арест попадает имущество, которое могло быть приобретено в ходе совершения неправомерных действий.
За 2022 год российские суды наложили санкции на счета обвиняемых почти на 640 млрд рублей и на наличные средства в размере 4 млрд. Также в процессе расследования дел органы арестовали четыре тысячи единиц недвижимости и земельных участков, 12,6 тысячи автомобилей и 4,8 тысячи технических устройств.
Ранее сообщалось, что российские прокуроры за 2022 год подали 4,5 тысячи исков о компенсации убытков от коррупции на сумму 300 млрд рублей. В государственную казну поступило имущество стоимостью 90 млрд рублей.