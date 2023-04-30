Экс-премьер Украины Азаров раскритиковал качество западного вооружения и назвал помощь НАТО самопиаром

Азаров отметил, что из 20 самоходных гаубиц M109, которые ВСУ предоставила Италия, ни одна не находилась в состоянии боевой готовности. Также экс-премьер подчеркнул, что страны ЕС поставляют некачественную военную технику из-за нехватки средств. В качестве примера он привел несколько танков Leopard, которые перед использованием необходимо восстановить.