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Экс-премьер Украины Азаров раскритиковал качество западного вооружения и назвал помощь НАТО самопиаром

Политика
Экс-премьер Украины Азаров раскритиковал качество западного вооружения и назвал помощь НАТО самопиаром

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что НАТО занимается самопиаром, посылая ВСУ военную помощь. Об этом он написал 30 апреля в своем Telegram-канале.

Азаров отметил, что из 20 самоходных гаубиц M109, которые ВСУ предоставила Италия, ни одна не находилась в состоянии боевой готовности. Также экс-премьер подчеркнул, что страны ЕС поставляют некачественную военную технику из-за нехватки средств. В качестве примера он привел несколько танков Leopard, которые перед использованием необходимо восстановить.

Ранее Азаров заявил, что ВСУ на 100% зависят от поставок западного вооружения. По мнению бывшего украинского премьера, Киев потерпит крах без иностранного оружия.
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