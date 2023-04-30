Коренные народы Ямала традиционно проводили Луну в заслуженный отпуск

Коренные народы полуострова Ямал провели традиционную ежегодную церемонию — они попрощались с Луной, которая по легенде в конце апреля уходит в отпуск, информирует издание «Север Пресс».
По ненецкому поверью, Луна — дочь великого Нума. В зимний период она приглядывает за Землей взамен Солнца. А в конце весны северные жители провожают ее в заслуженный отпуск.
Церемония состоялась вчера, 29 апреля. Ямальцы выказали ночному светилу благодарность за то, что оно освещала им путь полярной ночью. Для этого действа аборигены Ямала варят оленину на семи кострах.
«У ненцев есть традиция провожать Луну в путешествие по небу», — рассказал депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад на своей страничке «ВКонтакте».
Он добавил, что северяне верят, что у Луны есть душа, и проводы нужны для того, чтобы эта душа не осталась в одиночестве и не заблудилась на земле.