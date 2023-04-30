Огонь охватил кафе около поселка Лесной в Калининградской области

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, информация о пожаре в заведении поступила в 11:23 по местному времени. На борьбу с огнем отправились 30 пожарных и десять единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что спасателям необходимо предотвратить распространение возгорания на лесной массив.