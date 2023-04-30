Эпидемиолог Яковлев предупредил петербуржцев о возможной вспышке кори

Из-за сниженного коллективного иммунитета к кори жители Санкт-Петербурга вскоре смогут столкнуться со вспышкой данного заболевания.
Об этом 29 апреля РБК сообщил доктор медицинских наук и заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медфака СПбГУ Алексей Яковлев. По словам специалиста, московское исследование показало, что около 12,5% работников медучреждений нуждаются в ревакцинации, потому что имеют очень низкие титры защитных антител. Угроза возникновения массовых вспышек кори, в том числе в больницах Петербурга, вполне реальна, считает Яковлев.
В конце марта 2023 года «Коммерсантъ» писал о том, что впервые за несколько лет эпидемиологическая ситуация с корью в Северной столице ухудшилась. А спустя месяц в городе ввели обязательные прививки от заболевания для трудовых мигрантов.
Ранее доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о причинах массового распространения кори.