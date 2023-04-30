Триумф русского солдата: 30 апреля 1945 года начался штурм Рейхстага

Захват Рейхстага не обошелся без жертв. Наша страна потеряла миллионы человек во время войны, и последний штурм не был исключением. Тысячи советских солдат были убиты или ранены в боях, а само здание сильно разрушено. Согласно данным на мемориальном кладбище в Берлине, в парке Тиргартен, что в 300 метрах от Рейхстага, похоронено 2500 советских солдат.