Триумф русского солдата: 30 апреля 1945 года начался штурм Рейхстага

Символ, олицетворяющий мужество и решимости русских солдат. 30 апреля 1945 года начался штурм рейхстага в Берлине, вскоре над зданием взвилось известное всем Знамя Победы. О том, как происходило одно из завершающих событий Великой Отечественной войны, — в материале ФАН.
Рейхстаг не был важным правительственным объектом, но стал крупным узлом сопротивления противника и удобным ориентиром для штурмующих Берлин войск. После нескольких месяцев жестоких боев советские войска наконец ворвались в германскую столицу и начали полномасштабный штурм здания ставшего символом триумфа русского оружия. Бои были ожесточенными и напряженными, обе стороны несли тяжелые потери.
Известно, что наступательная операция легла на плечи 79 стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Им предстояло проломить оборону мощной армии, которая все еще имела артиллерию и танки.
Штурм начался 29 апреля, когда 150 и 171 батальоны переправились через реку Шпрее и завязали бой недалеко от моста Мольтке. Прежде чем выйти к Рейхстагу бойцам пришлось зачистить силы немецкой обороны в зданиях швейцарского посольства и Министерства внутренних дел.
Несмотря на сопротивление нацистов, утром 30 апреля русские солдаты открыли путь к Рейхстагу, где они также столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Здание парламента представляло крепость, окна и двери которой были заложены кирпичом, а в кладке находились амбразуры для ведения пулеметного огня.
Рейхстаг попытались взять напролом, однако атаку подавили сильным огнем. Однако уже днем штурм продолжился под прикрытием артиллерийского и танкового огня. К вечеру пехотинцам удалось проникнуть в здание установить Красное знамя в отверстие в короне скульптуры Богини Победы.
Именно этот кадр стал символом триумфа советского народа над нацистским режимом. Кроме того, поднятие знамя предзнаменовало окончание войны в Европе и утверждало роль нашей страны как ведущей державы в разгроме нацистской Германии.
Захват Рейхстага не обошелся без жертв. Наша страна потеряла миллионы человек во время войны, и последний штурм не был исключением. Тысячи советских солдат были убиты или ранены в боях, а само здание сильно разрушено. Согласно данным на мемориальном кладбище в Берлине, в парке Тиргартен, что в 300 метрах от Рейхстага, похоронено 2500 советских солдат.
Несмотря на потери, связанные со штурмом Рейхстага, он остается важным событием в отечественной истории. Это символ мужества и решимости русских людей, а также свидетельство самопожертвования миллионов солдат, отдавших свои жизни, защищая свою страну.
Сегодня здание Рейхстага после восстановления снова используется национальным парламентом Германии, являясь символом немецкой демократии и единства, а поднятие флага на его крыше запоминается как символ надежды и победы перед лицом невзгод. Штурм Рейхстага всегда будут помнить, как определяющий момент в истории Второй мировой войны, а надписи оставленные победителями на стенах здания и сейчас служат грозным предупреждением будущим поколениям.
Напомним, ранее ФАН рассказывал о том, как Советский союз готовился к первому полету в космос.