ГУ МЧС по Камчатскому краю: на вулкане Шивелуч возможны пепловые выбросы высотой до 15 тысяч метров

Как пишет в своем Telegram-канале главное управление МЧС России по Камчатскому краю, протяженность подобных потоков может составить от 10 до 15 километров. Они могут достичь одной из основных автотрасс в регионе Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Также высока вероятность выброса пепла на населенные пункты Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск.