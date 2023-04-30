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ГУ МЧС по Камчатскому краю: на вулкане Шивелуч возможны пепловые выбросы высотой до 15 тысяч метров

Происшествия
ГУ МЧС по Камчатскому краю: на вулкане Шивелуч возможны пепловые выбросы высотой до 15 тысяч метров

Камчатский филиал Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений и оценке сейсмической опасности предупреждает о повышенном риске пепловых выбросов на вулкане Шивелуч и о возможном появлении пирокластических потоков.

Как пишет в своем Telegram-канале главное управление МЧС России по Камчатскому краю, протяженность подобных потоков может составить от 10 до 15 километров. Они могут достичь одной из основных автотрасс в регионе Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Также высока вероятность выброса пепла на населенные пункты Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск.

Кроме этого, экипажам самолетов МЧС рекомендуется учитывать вероятность выбросов при выполнении как внутренних, так и международных рейсов. Местному населению и гостям региона советуют не приближаться к вулкану в радиусе минимум 25 километров.

Ранее главный специалист Всероссийского института минерального сырья Иван Махоткин предположил, что извержение Шивелуча может повлиять на климат на Дальнем Востоке, пишет INFOX.
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