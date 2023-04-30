Бойцы армии ЦАР освободили двух заложников в префектуре Мбому

Банги, 30 апреля. Военнослужащие национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) провели успешную контртеррористическую операцию в городе Нзако. Об этом сообщает информационный портал Ndjoni Sango.
Бойцы FACA освободили двух заложников, которых удерживали в плену радикалы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Жители Нзако поблагодарили солдат и российских инструкторов, которые курировали операцию.
Благодаря консультативной помощи специалистов из РФ, которых СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», армия ЦАР и силовые структуры республики значительно повысили свой боевой потенциал и получили возможность давать серьезный отпор местным бандформированиям.
Ранее солдаты правительственных войск отразили нападение радикалов на город Боссемптеле. Боевики пытались застать военнослужащих врасплох, но потерпели неудачу и поспешили скрыться.