Вице-мэр Варшавы Томар Братек намерен использовать отнятую у посольства РФ школу в образовательных целях

В субботу, 29 апреля, в столице Польши местные власти ворвались с полицией в школу при российском посольстве. Сотрудники учреждения под давлением были вынуждены покинуть здание. Братек заявил, что мэрия намерена обратиться к мазовецкому воеводству с целью передачи объекта в собственность города.