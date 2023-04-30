Вице-мэр Варшавы Томар Братек намерен использовать отнятую у посольства РФ школу в образовательных целях

Городские власти хотят использовать отнятое у посольства России здание школы для образовательных целей. Об этом заявил вице-мэр Варшавы Томар Братек.
В субботу, 29 апреля, в столице Польши местные власти ворвались с полицией в школу при российском посольстве. Сотрудники учреждения под давлением были вынуждены покинуть здание. Братек заявил, что мэрия намерена обратиться к мазовецкому воеводству с целью передачи объекта в собственность города.
«Таким образом, мы сможем использовать эти классы в образовательных целях», — сказал вице-мэр польской столицы.
Вице-мэр добавил, что Варшава приступит к инвентаризации здания после майских праздников. Также власти проверят соответствие школы требованиям образовательных учреждений.
Ранее посол России Василий Андреев заявил, что сотрудники захваченного заведения вернутся к работе 10 мая. Обучать детей будут в другом здании.