Ямальские спасатели принимают участие в тушении лесных пожаров в курганском микрорайоне Утяк

Аэромобильная группировка спасателей из Ямало-Ненецкого автономного округа отправилась в микрорайон Утяк города Курган для тушения местных лестных пожаров. Об этом сообщает «Север-пресс».
По данным главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ЯНАО, открытый огонь, который был обнаружен в результате разведки личного состава, уже потушен на площади порядка десяти гектаров.
Известно, что общее количество отправленных в Курган спасателей из Ямало-Ненецкого автономного округа составляет 85 человек. В настоящий момент с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществляется поиск новых мест возгорания.