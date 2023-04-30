Ямальские спасатели принимают участие в тушении лесных пожаров в курганском микрорайоне Утяк

По данным главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ЯНАО, открытый огонь, который был обнаружен в результате разведки личного состава, уже потушен на площади порядка десяти гектаров.