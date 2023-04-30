Тренер Вадим Евсеев покидает футбольный клуб «Шинник» по прошествии почти двух лет работы

Как указал глава региона в личном Telegram-канале, контракт прекращен по соглашению сторон. Евраев поблагодарил Евсеева за работу наставником клуба. Он подчеркнул, что тренеру удалось вернуться в Футбольную национальную лигу и одержать победу в первенстве ФНЛ-2 в своей группе. На место Евсеева теперь придет Дмитрий Воецкий.