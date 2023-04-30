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Тренер Вадим Евсеев покидает футбольный клуб «Шинник» по прошествии почти двух лет работы

Спорт
Тренер Вадим Евсеев покидает футбольный клуб «Шинник» по прошествии почти двух лет работы

Главный тренер футбольного клуба «Шинник» Вадим Евсеев покидает свой пост, который занял еще летом 2021 года. Об этом 30 апреля сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Как указал глава региона в личном Telegram-канале, контракт прекращен по соглашению сторон. Евраев поблагодарил Евсеева за работу наставником клуба. Он подчеркнул, что тренеру удалось вернуться в Футбольную национальную лигу и одержать победу в первенстве ФНЛ-2 в своей группе. На место Евсеева теперь придет Дмитрий Воецкий.

Ранее пост главного тренера ФК «Сочи» покинул Курбан Бердыев. В связи с этим исполняющим обязанности назначен Дмитрий Хохлов.
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