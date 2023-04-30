Черный «Гелендваген» загорелся на ходу и врезался в отбойник во время полицейской погони в Красноярске

Иномарка «Гелендваген» загорелась на ходу и врезалась в отбойник при попытке уйти от сотрудников ГИБДД на трассе Красноярск — Канск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.
ДТП произошло в Манском районе на федеральной трассе Р-255. Сотрудники ДПС потребовали у водителя совершить остановку, однако он проигнорировал распоряжение и предпринял попытку скрыться, увеличив скорость. Инспекторы начали преследовать машину.
На 870-м километре трассы Красноярск — Канск «Гелендваген» неожиданно задымился и сгорел. Для тушения пожара были привлечены три сотрудника МЧС и одна единица техники.
Предварительно известно, что водитель автомобиля был трезв и обладал всеми необходимыми документами. Мужчину привлекли к административной ответственности за невыполнение требований об остановке.
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