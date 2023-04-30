Терапевт Камила Исаева рассказала о пользе дневного сна для детей дошкольного возраста

Исаева заверяет, что дневной сон крайне важен для детей дошкольного возраста. При его отсутствии, ребенок рискует переутомиться к вечеру. Она отметила, что днем дошкольникам рекомендовано спать при естественном освещении, а тишина не является приоритетным критерием — дети легче засыпают, когда слышат знакомые звуки, передает «Мослента».