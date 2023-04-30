Терапевт Камила Исаева рассказала о пользе дневного сна для детей дошкольного возраста

Врач Камила Исаева дала несколько советов родителям, как обеспечить качественный и здоровый сон своему ребенку.
Исаева заверяет, что дневной сон крайне важен для детей дошкольного возраста. При его отсутствии, ребенок рискует переутомиться к вечеру. Она отметила, что днем дошкольникам рекомендовано спать при естественном освещении, а тишина не является приоритетным критерием — дети легче засыпают, когда слышат знакомые звуки, передает «Мослента».
Эксперт посоветовала регулярно проветривать спальню перед сном и поддерживать средний уровень влажности воздуха в комнате. Важно, чтобы кроватка ребенка соответствовала его росту, не имела каркаса, а матрас был умеренно жестким.
Ранее доктор Вячеслав Мясников дал ряд советов, как бороться с хронической бессонницей. Врач рекомендует не ложится днем на кровать просто так, избегать ночников в спальне и не употреблять перед сном спиртное и табак.