Конец вьетнамской войны или исторический позор США: 48 лет назад в этот день войска Северного Вьетнама взяли Сайгон

Сорок восемь лет назад северовьетнамские войска и партизаны национального фронта освобождения Южного Вьетнама, также известные как Вьетконг, взяли столицу страны Сайгон, ознаменовав конец кровопролития и позорный проигрыш Соединенных Штатов Америки в многолетней войне.
В этот день, 30 апреля 1975 года, в городе развернулись по-настоящему драматические события. Все началось с решительного наступления сил Демократической Республики Вьетнам в начале апреля. Поскольку судьба города была предрешена уже заранее, особых уличных боев на улицах не было. Все завершилось, когда был взят последний оплот режима Южного Вьетнама, опустевший президентский дворец. Вскоре после этого правительство капитулирует.
Северный Вьетнам шел к этому долгих десять лет. Годы, за которые погибли более пятидесяти тысяч и были ранены сотни тысяч американских военнослужащих, прибывших в это азиатское государство сражаться за чуждые интересы. Потери Южного Вьетнама насчитывают порядка 250 тысяч убитыми и примерно одного миллиона раненными.
И пока в Сайгон входила Народная армия Вьетнама и Вьетконг, преимущественно на советских танках, тысячи людей спасались бегством, пытаясь найти убежище в американском посольстве. Стены представительства буквально брали штурмом.
Обезумевших южан даже не останавливал страх быть застреленными охраной. Но кроме тех, кто пытался покинуть страну по воздуху на американских вертолетах, находились и те, кто-то пробовал бежать по воде и суше. Однако массовой эвакуации гражданского населения в Штаты так и не произошло.
Ведь, для самих южновьетнамцев события 30 апреля помимо конца долгой гражданской войны обозначали и начало репрессий. По крайней мере над теми, кто был заподозрен в сотрудничестве с США. Что касается американцев, этот день в их истории навсегда останется постыдным пятном.
Позорному бегству дали пафосное название операция «Порывистый ветер», по сути же оно обозначало только одно — бесславный проигрыш в войне, в которую за десять лет до этого американское правительство втянуло себя само с целью помешать распространению в регионе так ненавистного коммунизма.
В общей сложности в тот апрель из страны было эвакуировано 1737 граждан США. А спустя еще сорок шесть лет, происходящее в тот день в Сайгоне будут вспоминать все кому не лень и сравнивать, не без основания с таким же позорным и спешным побегом армии Соединенных Штатов из Афганистана в 2021 году.