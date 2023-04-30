Конец вьетнамской войны или исторический позор США: 48 лет назад в этот день войска Северного Вьетнама взяли Сайгон

В общей сложности в тот апрель из страны было эвакуировано 1737 граждан США. А спустя еще сорок шесть лет, происходящее в тот день в Сайгоне будут вспоминать все кому не лень и сравнивать, не без основания с таким же позорным и спешным побегом армии Соединенных Штатов из Афганистана в 2021 году.