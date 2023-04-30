От «Наказа о Градском благочинии» до подразделения МЧС: страницы славной истории огнеборцев

30 апреля 1649 года отец Петра Великого царь Алексей Михайлович издал «Наказ о Градском благочинии».
«Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея Руси велел Ивану Андреевичу Новикову, да Подьячему Викуле Панову быть в объезде в Белом Каменном городе, от Покровской улицы до Яузских ворот и по Васильевскому лужку, для береженья, пяти человекам от огня и от всякого воровства; а с ним и с подьячим указал Государь быть в объезде, для береженья, пяти человекам решеточным приказчикам, да со всяких людей, с десяти дворов по человеку, с рогатиной, и с топором, и с водоливными трубами», — говорилось в документе.
То есть уже тогда пожарные оснащались специальным оборудованием и инструментами.
Есть сведения, что отряды огнеборцев в Первопрестольной существовали и до XVII века.
В середине XV века великий князь Иван III (дед Ивана Грозного) создал пожарно‑сторожевую охрану, круглосуточно дежурившую на московских улицах, его внук (также Иван Васильевич) обязал москвичей держать в каждом доме средства тушения пожара.
Минули столетия и в 1857 году был издан первый в России пожарный устав, определивший порядок устройства пожарных частей в городах. Кроме того, устанавливались противопожарные меры, порядок возмещения убытков и награждения пожарных за работу при тушении огня.
В 1936 году появился Государственный пожарный надзор.
И наконец, современный этап: в 2001 году Государственная противопожарная служба была передана в МЧС России.
День пожарной охраны в России — это праздник более 300 тысяч кадровых пожарных и около 150 тысяч добровольцев.
Многие из них исполняли свою службу с риском для жизни, есть и героически погибшие, те, кто спасал людские жизни, детей.
Профессия пожарного относится к числу самых гуманных и, вместе с тем, мужественных — сродни военной.