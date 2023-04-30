Президент США Джо Байден назвал себя мужчиной в самом расцвете сил

Глава Белого Дома Джо Байден не считает свой возраст помехой для участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает газета Washington Post.
Ранее Байден заявил, что примет участие в президентской гонке, которая состоится в 2024 году. Вскоре после этого газета New York Times отметила, что к этому моменту американскому лидеру исполнится 82 года, что является «неудобной проблемой».
Однако сам 80-летний президент считает, что он мужчина в самом расцвете сил. Байден заявил, что готов работать.
«Они говорят, что я уже не тот, что был раньше, Дон Лемон бы сказал, что это мужчина в самом расцвете сил», — считает президент США.
Ранее сообщалось, что Джо Байден неудачно пошутил об увольнении телеведущего Такера Карлсона с Fox News на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. После реплики американского лидера в аудитории повисла гробовая тишина.