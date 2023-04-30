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Глава Минобороны Турции Акар считает реальным продление зерновой сделки

Политика
Глава Минобороны Турции Акар считает реальным продление зерновой сделки

Министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Haberturk заявил о том, что зерновую сделку, срок действия которой истекает 18 мая, могут продлить.

Глава военного ведомства считает данную инициативу выгодной как для России, так и для Украины. Акар сказал, что официальные лица Турции «в дружеской атмосфере» обсуждали пользу данного договора с представителями обоих государств. Министр обороны подчеркнул важность зерновой сделки, напомнив о том, что именно она спасает мир от, к примеру, голодной катастрофы в Африке и следующих за ней событий.

Акар, ссылаясь на мнение других политиков Анкары, говорит, что реализация зерновой инициативы может способствовать решению и других вопросов. Среди них — прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.
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