Глава Минобороны Турции Акар считает реальным продление зерновой сделки

Министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Haberturk заявил о том, что зерновую сделку, срок действия которой истекает 18 мая, могут продлить.
Глава военного ведомства считает данную инициативу выгодной как для России, так и для Украины. Акар сказал, что официальные лица Турции «в дружеской атмосфере» обсуждали пользу данного договора с представителями обоих государств. Министр обороны подчеркнул важность зерновой сделки, напомнив о том, что именно она спасает мир от, к примеру, голодной катастрофы в Африке и следующих за ней событий.
Акар, ссылаясь на мнение других политиков Анкары, говорит, что реализация зерновой инициативы может способствовать решению и других вопросов. Среди них — прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.