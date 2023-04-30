Глава Минобороны Турции Акар считает реальным продление зерновой сделки

Глава военного ведомства считает данную инициативу выгодной как для России, так и для Украины. Акар сказал, что официальные лица Турции «в дружеской атмосфере» обсуждали пользу данного договора с представителями обоих государств. Министр обороны подчеркнул важность зерновой сделки, напомнив о том, что именно она спасает мир от, к примеру, голодной катастрофы в Африке и следующих за ней событий.