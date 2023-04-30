Посол РФ в Варшаве Василий Андреев анонсировал продолжении работы школы после захвата

Сотрудники школы при посольстве России в Варшаве, подвергшейся захвату, вернутся к работе 10 мая. Обучать детей будут в другом здании.
Посол РФ Василий Андреев прокомментировал дальнейшую судьбу образовательного учреждения после захвата здания польскими властями. Он отметил, что ее работа не прекратится, передает РИА Новости.
В здание школы при посольстве 29 апреля ворвались польские полицейские и представители власти. Они намерены изъять здание, что российская сторона считает неправомерным. Андреев отметил, что посольство в этой ситуации будет готово к любым решениям Москвы в качестве ответных мер.