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Посол РФ в Варшаве Василий Андреев анонсировал продолжении работы школы после захвата

Политика
Посол РФ в Варшаве Василий Андреев анонсировал продолжении работы школы после захвата

Сотрудники школы при посольстве России в Варшаве, подвергшейся захвату, вернутся к работе 10 мая. Обучать детей будут в другом здании.

Посол РФ Василий Андреев прокомментировал дальнейшую судьбу образовательного учреждения после захвата здания польскими властями. Он отметил, что ее работа не прекратится, передает РИА Новости.

В здание школы при посольстве 29 апреля ворвались польские полицейские и представители власти. Они намерены изъять здание, что российская сторона считает неправомерным. Андреев отметил, что посольство в этой ситуации будет готово к любым решениям Москвы в качестве ответных мер.
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