Двое мужчин погибли в результате стрельбы в парке Сиэтла

В одном из парков Сиэтла в субботу в 22:30 по местному времени (8:30 по Москве в воскресенье) произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба отделения местных правоохранительных органов.
По данным полиции, на месте происшествия было четверо мужчин. После выстрелов двое из них погибли. Еще один пострадавший в настоящий момент находится в медицинском учреждении в критическом состоянии.
Сейчас полицейские ищут четвертого человека, который покинул общественный парк до приезда сотрудников правоохранительных органов. Подробная информация о подозреваемом отсутствует.
Ранее житель Техаса 38-летний Франсиско Оропезо убил пятерых соседей из-за их жалоб на громкие звуки его выстрелов.