Клуб Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» может купить миллиардер Джим Рэтклифф

Владелец международного химического концерна Ineos британец Джим Рэтклифф стал главным претендентом на покупку футбольного клуба Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», информирует The Times.
По сведениям издания, миллиардер собирается приобрести 69% акций команды, тогда как его катарский конкурент — шейх Хамад бен Джассим бен Джабер аль-Тани настаивает на покупке полного пакета акций ФК за 6 млрд долларов. Ожидаемо, что сегодняшних хозяев «МЮ» первый вариант устраивает больше, чем второй.
На данный момент «Манчестер Юнайтедом» владеют Аврам и Джоэл Глейзеры, которые в 2005 году заплатили за клуб 1,34 млрд долларов. При этом фанаты «красных дьяволов» все это время выступают против братьев.
Другой известный футбольный клуб «Бавария», представитель немецкой Бундеслиги, недавно хотел купить за 40 млн евро российского полузащитника Александра Головина. Однако уроженец Кузбасса отказался покинуть французскую команду «Монако», за которую он играет в этом сезоне, сообщает «Газета Кемерово».