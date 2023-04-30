Политолог Бредихин призвал выяснить, откуда у Зеленского может быть список лиц, работающих в оборонке РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношении физических и юридических лиц, работающих на военно-промышленный комплекс России, готовится новый пакет санкций. Глава украинского государства также пообещал «мощные шаги» для создания трибунала для расследования действий РФ.
Корреспондент ФАН обратился к координатору движения «Донбасс за евразийский союз» Антону Бредихину, чтобы узнать, насколько задуманное Зеленским в состоянии навредить тем, против кого будут вводиться санкции.
«Мне хотелось бы узнать, а откуда вообще у Зеленского и всего украинского руководства списки тех лиц, что трудятся на нашем оборонном производстве? — задался вопросом эксперт. — Вот о чем следует волноваться, а не о том, какие санкции в отношении этих людей будут приняты! Они и так невыездные, и, если они работают в оборонке, то их с Украиной ничего не может связывать в принципе!»
Кроме того, продолжил политолог, эти физлица по определению не могут иметь ни недвижимости, ни счетов за границей, которые можно было бы заморозить или опустошить с помощью санкционных механизмов.
«Но вот сам факт, что окружение Зеленского в курсе о том, кто эти люди и где именно работают — большая загадка, — подчеркнул собеседник ФАН. — И нашим политикам здесь не следует проявлять нерешительность, а выяснить, как так вообще получилось! Как мне кажется, эти списки физических и юридических лиц оказались слиты. Может быть, у нас много «кротов», поиском которых следует заняться?»
Бредихин также прокомментировал обещанные Зеленским «мощные шаги» по проведению трибунала для расследования действий РФ.
«Раз уж Гаагский трибунал пляшет под дудку Вашингтона, когда дело касается Украины, то не будет ничего удивительного в том, что именно там Владимир Зеленский разведет свою бурную деятельность, — заявил политолог. — А это значит, что вскоре мы услышим еще один поток абсурдных обвинений в адрес России от этой весьма сомнительной международной организации».
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин призвал уничтожить ж/д узлы на западной границе Украины.