Жительницу Одессы и ее двухлетнюю дочь обнаружили мертвыми под окнами многоэтажки

Полицейские нашли мертвыми 34-летнюю россиянку и ее двухлетнюю дочь на Французском бульваре в Одессе вечером 29 апреля, сообщают местные СМИ.
Тела 34-летней женщины и маленькой девочки обнаружили со следами падения с высоты под окнами многоэтажного дома. Сожитель погибшей в момент происшествия находился на работе. Отмечается, что мать девочки была гражданкой России и на территории Украины находилась незаконно.
Правоохранительные органы рассматривают две версии происшествия, одна из них связана с несчастным случаем. Семья характеризовалась как благополучная и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла.
Ранее сообщалось, что 14-летняя школьница выпала из окна многоэтажки в Москве. Девочка скончалась в больнице от полученных травм. Предварительная версия следствия — несчастный случай.