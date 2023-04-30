Жительницу Одессы и ее двухлетнюю дочь обнаружили мертвыми под окнами многоэтажки

Тела 34-летней женщины и маленькой девочки обнаружили со следами падения с высоты под окнами многоэтажного дома. Сожитель погибшей в момент происшествия находился на работе. Отмечается, что мать девочки была гражданкой России и на территории Украины находилась незаконно.