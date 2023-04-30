Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской оказался владельцем дорогой недвижимости и элитного автопарка

Муж скандально известной Елены Блиновской оказался владельцем 40 земельных участков, 15 домов по всей России и элитного парка автомобилей. Об этом сообщает KP.RU.
По одной из версий, блогер с продажи марафонов покупала дорогую недвижимость, которую записывала на членов своей семьи. Благодаря супруге Алексей Блиновский оказался владельцем 40 земельных участков, площадью от 165 до 348 тысяч квадратных метров. Общая площадь его владений сопоставима с 50 футбольными полями.
Также у мужа «королевы марафонов» насчитали 15 домов и квартир. Расположено имущество в Костромской области, в Адыгее и Москве. В Алуште у Алексея находятся четыре особняка по 258 квадратных метров каждый.
Также Блиновский владеет обширным автопарком. Главные экспонаты — два джипа Mitsubishi Outlander и Jeep Wrangler. Кроме того, у мужа блогера имеются мотоцикл, гидроцикл, снегоход и грузовик.
Отмечается, что большая часть имущества приобреталась в промежуток с 2019 по 2021 год. Именно тогда Елена Блиновская продала свои марафоны на несколько миллиардов рублей.
Пока Алексей проходит по делу своей супруги в качестве свидетеля. Однако если он станет соучастником, то суд арестует 100% его имущества.
Ранее сообщалось, что на Елену Блиновскую надели улучшенный браслет для домашнего ареста. Он не натирает ногу и способен выдержать 15 минут под водой.