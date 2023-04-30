Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской оказался владельцем дорогой недвижимости и элитного автопарка

По одной из версий, блогер с продажи марафонов покупала дорогую недвижимость, которую записывала на членов своей семьи. Благодаря супруге Алексей Блиновский оказался владельцем 40 земельных участков, площадью от 165 до 348 тысяч квадратных метров. Общая площадь его владений сопоставима с 50 футбольными полями.