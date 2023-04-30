Депутат Милонов назвал инициативу о защите педофилов в США «закатом Америки»

Депутат-трансгендер из Миннесоты предложил защитить педофилов от дискриминации и признать их людьми с «нетрадиционной ориентацией». Данная инициатива получила название «Акт о гордости». Об этом пишет Fox News.
Корреспондент ФАН обратился к депутату Государственной думы Виталию Милонову, чтобы выяснить, насколько велика вероятность реализации такой идеи в США, и к чему она приведет.
«Во всем этом есть определенная закономерность, —заметил парламентарий. — У того ада, который американцы выстраивают у себя в стране, попросту не может быть никаких границ!»
По словам собеседника ФАН, ему в этой истории жалко только детей, которые теперь будут «подвергаться легальному насилию и пыткам со стороны извращенцев».
«С другой стороны, я рад, что в США набирают популярность такие инициативы, поскольку они свидетельствуют о духовном упадке американцев, — заявил Милонов. — Моральное разложение в этой стране столь велико, что осталось ей, по сути, уже недолго. Ну а поскольку закат Соединенных Штатов является благом для всего человечества, я не могу не радоваться происходящим там процессам».
Депутат выразил надежду, что «нормальные люди», живущие в Америке, возьмут власть в свои руки «и с позором выгонят обезумевшую верхушку из Вашингтона».
«Они просто уже превратили Америку в какой-то вселенский Содом, —заявляет парламентарий. — Ведь что гомосексуальность, что трансгендерность, что педофилия являются вещами одного порядка. Это все психические расстройства, и не надо отделять их друг от друга, ругая одни и поощряя другие! Мы же не будем говорить, что сумасшедший, мнящий себя Наполеоном — псих, а Жанной Д’Арк — нормальный? Да они оба ненормальные!»
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил нововведение по развитию института семьи в России.