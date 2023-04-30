Посольство РФ готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями школы в Варшаве

Посольство Российской Федерации готово к любым решениям Москвы после захвата польскими властями российской школы при дипломатическом представительстве в Варшаве. Ситуацию прокомментировал глав миссии Василий Андреев.
Он высказался о возможности разрыва отношений с Польшей. Андреев подчеркнул, что посольство будет опираться на решения Москвы, сообщает ТАСС.
Днем ранее сообщалось, что в здание образовательного учреждения ворвались сотрудники правоохранительных органов, выломав дверь. На месте также присутствовал советник-посланник миссии Андрей Ордаш, который отметил, что намерения захватить школу представители России считают незаконными и что соответствующие действия повлекут ответные дипломатические шаги. После операции польских правоохранителей сотрудники учреждения покинули объект.