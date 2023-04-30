Глава Минобороны Италии Крозетто призвал исключить из бюджетных ограничений Евросоюза расходы на оборону

Во время беседы с журналистами глава ведомства открыто заявил, что Европа живет в «военное время». Поэтому, по мнению Крозетто, ЕС проявляет недальновидность, не осознавая, что в такой период расходы на оборону нужно исключить из жестких ограничений Пакта стабильности и роста — базового экономического документа Евросоюза.