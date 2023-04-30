Глава Минобороны Италии Крозетто призвал исключить из бюджетных ограничений Евросоюза расходы на оборону

Расходы государств Евросоюза на оборону не должны подпадать под бюджетные ограничения блока. Об этом в интервью Corriere della Sera заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто.
Во время беседы с журналистами глава ведомства открыто заявил, что Европа живет в «военное время». Поэтому, по мнению Крозетто, ЕС проявляет недальновидность, не осознавая, что в такой период расходы на оборону нужно исключить из жестких ограничений Пакта стабильности и роста — базового экономического документа Евросоюза.
Ранее правящая коалиция Эстонии во главе с премьер-министром страны Каей Каллас утвердила договор, который предусматривает увеличение расходов на оборону до 3% от ВВП.