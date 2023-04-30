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Глава Минобороны Италии Крозетто призвал исключить из бюджетных ограничений Евросоюза расходы на оборону

Политика
Глава Минобороны Италии Крозетто призвал исключить из бюджетных ограничений Евросоюза расходы на оборону

Расходы государств Евросоюза на оборону не должны подпадать под бюджетные ограничения блока. Об этом в интервью Corriere della Sera заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто.

Во время беседы с журналистами глава ведомства открыто заявил, что Европа живет в «военное время». Поэтому, по мнению Крозетто, ЕС проявляет недальновидность, не осознавая, что в такой период расходы на оборону нужно исключить из жестких ограничений Пакта стабильности и роста — базового экономического документа Евросоюза.

Ранее правящая коалиция Эстонии во главе с премьер-министром страны Каей Каллас утвердила договор, который предусматривает увеличение расходов на оборону до 3% от ВВП.
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