SHAMAN оценил потенциал песни «Самый русский хит» еще при первом прослушивании

Первый канал сегодня, 30 апреля, покажет гала-концерт международного конкурса русской песни «АвторА». На нем российский исполнитель Ярослав Дронов, больше известный поклонникам под сценическим именем SHAMAN, исполнит композицию «Самый русский хит», написанную финалистами этого конкурса Николаем Чебановым и Дилярой Хайруллиной.
Автор ставших народными песен «Встанем!» и «Я русский» рассказал журналистам издания «АиФ», что он сразу угадал «мощный» потенциал шлягера «Самый русский хит», хотя его авторы неизвестны широкой аудитории.
«То, что это мощный хит, я понял при первом же прослушивании», – рассказал поп-кумир.
И он не ошибся в своих ощущениях – «Самый русский хит» сразу попал в топы многих российских радио и телеканалов. Неудивительно, что видеоклип на песню только за месяц посмотрели более 3,5 миллионов раз.
До этого SHAMAN рассказал, как он относится к «перепевкам» его хитов другими артистами. Он заявил, что не ограничивает людей в любви к своим трекам, пишет портал INFOX.