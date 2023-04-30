Четыре тысячи сотрудников нефтехимпрома Ирана уволят из-за забастовки

Рабочие требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.
Четыре тысячи сотрудников нефтехимической промышленности Ирана, действовавшие в районе морского месторождения Южный Парс в Персидском заливе, будут уволены из-за устроенной ими забастовки.
Работники требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда, жилья и транспортного обеспечения. По словам исполнительного директора особой экономической энергетической зоны «Парс» Сехавата Ассади, забастовка затронула восемь предприятий в этом регионе. Если бойкот не прекратится до установленного законами срока, четыре тысячи сотрудников будут заменены новыми.
Всего на Южном Парсе, примыкающем к провинции Бушер, работают около 40 тысяч человек. Это крупнейшее в мире разведанное месторождение природного газа Иран делит с Катаром. Как сообщил Ассади, в настоящее время все компании продолжают функционировать в полном объеме.
Забастовки, протесты и беспорядки, начавшиеся осенью 2022 года и достигшие апогея в начале 2023-го, постепенно снизили интенсивность. Однако время от времени подобные акции все еще отмечаются в различных регионах.
Изначально формальным поводом для демонстраций стала гибель курдянки Махсы Амини от рук так называемой полиции нравов, но впоследствии к движению присоединились рабочие различных отраслей и пенсионеры, требующие в основном прибавок к выплатам и улучшения условий труда и жизни. В частности, в октябре прошлого года к забастовкам примкнули сотрудники порта Асалуйе в провинции Бушер, также входящем в зону Южного Парса. Для подавления протеста власти арестовали некоторых участников акции.