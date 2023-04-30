Четыре тысячи сотрудников нефтехимпрома Ирана уволят из-за забастовки

Изначально формальным поводом для демонстраций стала гибель курдянки Махсы Амини от рук так называемой полиции нравов, но впоследствии к движению присоединились рабочие различных отраслей и пенсионеры, требующие в основном прибавок к выплатам и улучшения условий труда и жизни. В частности, в октябре прошлого года к забастовкам примкнули сотрудники порта Асалуйе в провинции Бушер, также входящем в зону Южного Парса. Для подавления протеста власти арестовали некоторых участников акции.