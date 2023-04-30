Пресс-центр Сил обороны юга Украины назвал атаку на нефтебазу в Крыму элементом подготовки наступления ВСУ

Удар украинских беспилотников по нефтехранилищу в Севастополе является одним из элементов подготовки к контрнаступлению ВСУ. Об этом заявила начальник пресс-службы Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
По словам пресс-секретаря, подрывы российской логистики стали подготовительной работой к «широкому полномасштабному наступлению» Киева.
Следует отметить, что 29 апреля из-за падения БПЛА около улицы братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя вспыхнул резервуар с топливом. Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоили четвертый ранг сложности.
Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал данную атаку террористическим актом. По его мнению, ответственность за это должны понести те «нелюди, которые отдавали приказы атаковать мирный город».