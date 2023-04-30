Пресс-центр Сил обороны юга Украины назвал атаку на нефтебазу в Крыму элементом подготовки наступления ВСУ

Удар украинских беспилотников по нефтехранилищу в Севастополе является одним из элементов подготовки к контрнаступлению ВСУ. Об этом заявила начальник пресс-службы Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.