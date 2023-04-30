В Дубае открылся первый на Ближнем Востоке интерактивный парк с крокодилами

Чтобы посетители могли не только полюбоваться и покормить хищников, но и узнать много интересной информации о жизни крокодилов, в парке разместили музей естественной истории. Также здесь есть огромный бассейн, позволяющий рассмотреть древних рептилий как на суше, так и под водой.