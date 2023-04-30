В Дубае открылся первый на Ближнем Востоке интерактивный парк с крокодилами

Первый Дубайский парк с хищными рептилиями открыл свои двери для посетителей. 250 крокодилов расположились в удобных вольерах, имитирующих естественную среду обитания пресмыкающихся.
Чтобы посетители могли не только полюбоваться и покормить хищников, но и узнать много интересной информации о жизни крокодилов, в парке разместили музей естественной истории. Также здесь есть огромный бассейн, позволяющий рассмотреть древних рептилий как на суше, так и под водой.
Куратор парка Марк Гансуана рассказал, что крокодилы были привезены в парк из разных стран, отметив, что большинство из них еще «подростки». По его словам, это единственный в ОАЭ и на всем на Ближнем Востоке интерактивный парк с крокодилами.
«Одна из самок прибыла из Южной Африки, а самец — из Туниса. Молодые особи тоже приехали из Туниса, некоторые вылупились уже на Ближнем Востоке, то есть родились уже в этом парке несколько месяцев назад. Крокодилы могут жить до 68 лет, но у нас старшим самцам пока только 25 лет, а самкам —17-18 лет», — сказал Марк Гансуана.
Площадь парка составляет около 20 тысяч квадратных метров. Для полноценного отдыха посетителей на его территории расположено несколько ресторанов и ландшафтных зон для прогулки.